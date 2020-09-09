Песков: в этом году прямой линии с президентом не будет

В 2020 году ставшей уже традиционной "Прямой линии с Владимиром Путиным" не будет.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, обстоятельства в 2020 году складывались так, что "президент проводил прямую линию уже последние несколько месяцев" и ещё раз проводить её в традиционном формате "было бы излишним".