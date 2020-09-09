Песков: в этом году прямой линии с президентом не будет

В 2020 году ставшей уже традиционной "Прямой линии с Владимиром Путиным" не будет.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, обстоятельства в 2020 году складывались так, что "президент проводил прямую линию уже последние несколько месяцев" и ещё раз проводить её в традиционном формате "было бы излишним".
"Но — Песков особо это подчеркнул — планируется добавить какие-то элементы прямой линии, позволяющие президенту получить обратную связь от граждан из всех регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре".
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