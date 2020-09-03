США грозит России новыми проблемами

Госдеп США выразил готовность к ухудшению международных отношений с Российской Федерацией. Американское правительство пойдёт на подобный шаг в случае, если Россия вмешается во внутренние дела Белоруссии и введёт туда свои войска.

Америка считает подобное развитие событий недопустимым, как и вообще любое вмешательство во внутренние дела любого из государств.