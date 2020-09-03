Госдеп США выразил готовность к ухудшению международных отношений с Российской Федерацией. Американское правительство пойдёт на подобный шаг в случае, если Россия вмешается во внутренние дела Белоруссии и введёт туда свои войска.
Америка считает подобное развитие событий недопустимым, как и вообще любое вмешательство во внутренние дела любого из государств.
"Мы донесли нашу позицию российской стороне во время прошедших переговоров в Вашингтоне, Москве и Вене. Если они думают, что американо-российские отношения последние четыре года были сложными, то они могут стать еще хуже", — пояснил дипломат Джордж Кент.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.