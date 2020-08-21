Германия заявила, что ситуация с Навальным требует прозрачного и полного расследования.
Представитель правительства Штеффен Зайберт намекнул, что это касается не только Алексея Навального, но и других оппозиционеров, ведь, по мнению правительства ФРГ, ситуация в томском самолете — "это только один пример очень проблематичного обхождения с инакомыслящими в России".
Правительство Германии пожелало скорейшего выздоровления политику, а также предложило лечение в немецких клиниках.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.