США и Южная Корея перенесли военные учения

Начало совместных военных учений Южной Кореи и США не состоится из-за коронавируса. У одного из южнокорейских военных обнаружили положительный результат.

Агентство "Ренхап" со ссылкой на информацию Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских ВС сообщает, что учения, которые Северная Корея называет "репетицией войны", пока перенесли на вторник.