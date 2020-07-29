Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных вкладов

В Министерстве юстиции прокомментировали предложений Минфином пакет поправок в российское законодательство.

В частности, о том, чтобы конфискованные денежные средства (происхождение которых человек не может объяснить и предполагается, что они получены в результате незаконных действий) перечислялись в Пенсионный Фонд.

Эти поправки ликвидируют имеющуюся лакуну: по действующим сегодня правилам у коррупционеров нельзя конфисковывать вклады и наличные деньги. В случае принятия предложения Минфина — будет можно. И не только у самих "попавшихся" чиновников, но и у их близких.

Напомним, речь идет о проекте поправок в закон "О противодействии коррупции" и статью 235 ГК РФ.

Под действие новых законопроектов подпадают госслужащие федерального и регионального уровней, муниципальные служащие и другие лица, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей.

Читайте также:

Минфин предложил конфискованные средства перечислять в ПФР