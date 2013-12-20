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Минфин предложил конфискованные средства перечислять в ПФР

Общество

Минфин предложил перечислять в ПФР денежные средства, законность получения которых невозможно доказать.

Чиновники, дома за границей и коррупция...

Как уточняют "Известия", законопроект внесен в правительство, новые нормы могут быть приняты уже в декабре текущего года.

Если поправки в Гражданский кодекс вступят в силу, то конфискации подвергнутся не только имущество, законность приобретения которого выяснить не удалось, но и денежные средства — в случае "отсутствия доказательств законности их получения".

Минфин пока не разъясняет, какой орган будет осуществлять проверки законности получения денежных средств.

Кроме того, не названа минимальная сумма, которая "может вызвать сомнение контролирующих органов".

К слову, это уже не первая попытка "вернуть награбленное" в бюджет. Вот, к примеру, о чем ранее рассказывала "Правда.Ру"

Депутаты предложили отбирать имущество у родственников коррупционеров

Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки в Уголовный кодекс России, в соответствии с которыми у родственников лиц, совершивших коррупционные преступления, будет изыматься собственность, в том числе недвижимость. При этом отмечается, что собственность родственников коррупционеров будет конфискована только в том случае, если будет доказано, что она куплена на незаконно полученные деньги.

Законопроект подготовлен членом комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Юрием Синельщиковым.

Стоит добавить, что в конце ноября в Госдуму уже был внесен законопроект о конфискации имущества преступников, осужденных за коррупцию. А в начале декабря глава администрации президента Сергей Иванов подтвердил возможность введения норм о конфискации.

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