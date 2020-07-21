Снимки Рамзана Кадырова с огнестрельным оружием не должны вызывать никаких проблем, если у главы Чечни есть соответствующее разрешение.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В РФ есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием. В случае если владение огнестрельным оружием — здесь неважно, кто ты, рядовой гражданин, губернатор или президент — осуществляется в соответствии с законом, оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет", — пояснил представитель Кремля.