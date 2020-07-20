Шествие "Бессмертного полка" в России в следующем году пройдет по достоинству и красиво. Такое обещание дал президент России.
Он объяснил, почему в этом году пришлось отменить патриотическую акцию.
"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь. Но специалисты, врачи не рекомендуют", — пояснил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в 2021 году шествие пройдет "широко, мощно, как мы это можем делать и как делаем".
Организаторы акции также объяснили ее перенос на следующий год эпидемией коронавируса. По их словам, ситуация в разных регионах России неоднородная, не везде приветствуется проведение массовых мероприятий.
Напомним, что традиционно патриотическая акция проходит в России 9 мая в День Победы. В этом году весной провести ее не удалось из-за эпидемии. По решению президента шествие перенесли на 26 июля, когда в стране отмечается день ВМФ. Позднее стало известно, что и в эту дату мероприятие не состоится.
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