Новый закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", принятый Государственной Думой в первом чтении, не позволит президенту «раздавать землю». Журналисты неверно трактуют текст.
Такое заявление сделал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
«Нет, это неправда, это абсолютная чушь. Потому что демаркация, делимитация означают лишь определение линии границы с заключенным соглашением. Там в расхождении могут быть буквально метры, не больше километра. Поэтому здесь не может быть отчуждения, скажем, Курильских островов или каких-то крупных территорий Крыма и так далее. Это не попадет под делимитацию, под демаркацию. Есть установленные государственные границы, в том числе международными соглашениями. А далее на территории отмечается эта граница и уточняется буквально до метра», - пояснил эксперт.
Напомним, что ранее издание 19rus.info заявило, что по новому закону президент получил право передавать территорию России другим странам.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.