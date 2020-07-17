Новый закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", принятый Государственной Думой в первом чтении, не позволит президенту «раздавать землю». Журналисты неверно трактуют текст.

Такое заявление сделал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Нет, это неправда, это абсолютная чушь. Потому что демаркация, делимитация означают лишь определение линии границы с заключенным соглашением. Там в расхождении могут быть буквально метры, не больше километра. Поэтому здесь не может быть отчуждения, скажем, Курильских островов или каких-то крупных территорий Крыма и так далее. Это не попадет под делимитацию, под демаркацию. Есть установленные государственные границы, в том числе международными соглашениями. А далее на территории отмечается эта граница и уточняется буквально до метра», - пояснил эксперт.