Путин сможет безнаказанно передавать землю другим государствам

Госдума приняла новый закон, позволяющих Кремлю передавать территорию России другим странам.

По информации портала 19rus.info, президент России получил право распоряжаться российской землей и передавать ее другим государствам.

В ведомстве считают, что закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" подразумевает то, что раньше изменение российских границ считалось экстремизмом, но с помощью поправок Кремлю сделали исключение.