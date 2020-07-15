Госдума приняла новый закон, позволяющих Кремлю передавать территорию России другим странам.
По информации портала 19rus.info, президент России получил право распоряжаться российской землей и передавать ее другим государствам.
В ведомстве считают, что закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" подразумевает то, что раньше изменение российских границ считалось экстремизмом, но с помощью поправок Кремлю сделали исключение.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.