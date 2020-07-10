Владимирский губернатор: я не уйду с поста, чтобы поддержать Фургала

Владимир Сипягин, возглавляющий Владимирскую область, не намерен подавать в отставку в знак солидарности с арестованным накануне однопартийцем — губернатором Хабаровского края.

Об этом Сипягин объявил лично, отвечая на вопросы журналистов после заявления лидера ЛДПР.

"Поступают запросы на комментарии по поводу ситуации с моим коллегой Сергеем Фургалом. Отвечу сразу всем: виновность человека определить может только суд. Кстати, пока вообще непонятно, дойдет ли до него дело", — написал он в своем официальном "Инстаграм".

Что же касается сложения "в знак солидарности" полномочий, то владимирский губернатор высказался предельно ясно:

Напомним, что губернаторское кресло Сипягин занял после убедительной победы на выборах в 2018 году: