Порошенко считает, что уголовные дела против него это месть Зеленского

Против Петра Порошенко возбуждено уже около двадцати уголовных дел. Однако, политик все еще на свободе.

Развернувшуюся против него компанию он считает местью Владимира Зеленского.

Бывший президент Украины считает, что уголовными делами нынешнее правительство пытается поднять свои рейтинги. Порошенко также отметил, что ради спасения Украины готов и жизнь отдать и в тюрьму сесть.