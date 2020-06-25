На голосование по поправкам в Конституцию совершена внешняя атака

С середины января западные страны под управлением Вашингтона пытаются нарушить суверенные права России. В частности, происходят регулярные атаки на голосование по поправкам к Конституции.

Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции. Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами", — заявил Климов.

Он отметил, что главная цель "традиционных оппонентов России" не дать России укрепить свой суверенитет, национальную безопасность и усилить конституционные основы для развития страны. Сенатор пообещал, что все внешние атаки будут проанализированы, а данные переданы в "компетентные органы".

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. С 25 июня проходит досрочный период, в рамках которого россияне тоже могут высказать свое мнение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что свой выбор уже сделал партиарх Кирилл. Он проголосовал за внесение изменений в главный закон страны.