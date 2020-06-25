Патриарх Кирилл отдал свой голос за поправки в Конституции

Патриарх Кирилл проголосовал за поправки в Конституции, которые имеют "глубокое мировоззренческое" значение.

После чего Святейший Патриарх сделал небольшое обращение, в котором высказался о голосовании.