Патриарх Кирилл проголосовал за поправки в Конституции, которые имеют "глубокое мировоззренческое" значение.
После чего Святейший Патриарх сделал небольшое обращение, в котором высказался о голосовании.
"Поправки имеют очень глубокое мировоззренческое значение и могут привести к важным духовным и нравственным переменам в жизни нашего народа. В первую очередь имею в виду поправку, в которой упоминается Бог. Впервые за весь послереволюционный период народ голосует за такую поправку в Конституции нашей страны", — заявил предстоятель РПЦ.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.