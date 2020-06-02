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Политолог: подготовка к голосованию по Конституции будет серьезной

Политика

Центральная избирательная комиссия успеет подготовить все необходимое для проведения голосования по поправкам в Конституции. Подготовка к нему будет очень серьезной.

Такое мнение «Правде.Ру» высказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«День назначен не зря. Он достаточно удален от проведения парада, чтобы не развивать новую эпидемиологическую угрозу. Сам процесс голосования будет растянуть на 7 дней из-за соображения безопасности, будет гибридным, то есть совмещать разные инструменты голосования по той же причине. Такая выверенность делает процесс не столько политическим, сколько медицинским. Тем более что в поправки в Конституцию зашиты серьезные социальные меры, одобрение которых населением ожидается в связи с тем, что было сделано специальное заключение Конституционного суда на этот счет. Так что процесс серьезный, подготовка будет серьезная», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что подготовка к голосованию и само голосование должно показать, что и государство, и гражданское общество внимательно относятся к собственной безопасности.

Напомним, что Владимир Путин объявил 1 июля днем всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день будет выходным. Высказать свое мнение по редакции главного закона страны россияне смогут в течение последних шести дней июня.

алексей мухин голосование по конституции
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