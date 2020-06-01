Голосование по Конституции пройдет в течение недели

Участников Всероссийского голосования по Конституции, необходимо "рассредоточить во времени и пространстве". Поэтому делать свой выбор россияне смогут в течение недели.

Об этом рассказала сегодня глава ЦИК Элла Памфилова.

"Будут предприняты все необходимые меры безопасности. Все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками, даже ручки будут одноразовые. Перед голосованием все члены избирательных комиссий пройдут тестирование на коронавирус. Предлагаем провести голосование не только в основной день, но и за шесть дней до него. В общей сложности предлагаем, чтобы у граждан была возможность проголосовать, когда им удобно, в течение семи дней. Это поможет избежать очередей и скопления людей в одном месте с один день", — предложила Памфилова.

Она рассказала, что подготовлены подробные памятки для членов избирательных комиссий, СМИ, наблюдателей, полицейских, избирателей — всех, кто примет участие в голосовании. При входе на избирательный участок россиян ждет измерение температуры, обязательны дезинфицирующие коврики для ног и антисептик для рук. Помещения будут регулярно проветривать, дезинфицировать, будут работать обеззараживатели воздуха.

"При голосовании на дому все будет максимально бесконтактно и при соблюдении социальной дистанции и всех мер безопасности. Проголосовать смогут не только маломобильные граждане, но и те, кто за ними ухаживает и не может оставить их. Все эти меры помогут сделать голосование безопасным, это будет точно безопаснее тех мероприятий, которые уже разрешены, например, похода в магазин", — отметила глава ЦИК.

По ее словам, за час через каждый избирательный участок будет проходить максимум восемь человек. Это обеспечит максимальный уровень безопасности.

Напомним, что по решению Владимира Путина голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля.