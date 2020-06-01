Голосование по Конституции пройдет 1 июля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля. Такое решение принял сегодня президент Владимир Путин.

Он провел совещание с рабочей группой и обсудил вопросы безопасности участников голосования.

"Проведем общероссийское голосование 1 июля. Прошу Эллу Памфилову и Анну Попову уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Обращаюсь к руководителям регионов, губернаторам — прошу содействовать в организации общероссийского дня голосования. Сохранение жизни и здоровья остается главным приоритетом. Обращаюсь к гражданам, чтобы они приняли активное участие в голосовании, ведь речь идет об основном законе страны, который лежит в основе жизни нашей страны сегодня и будет определять в будущем основные правовые гарантии. Очень рассчитываю, что граждане страны примут самое активное участие", — подчеркнул глава государства.

Прежде чем принять окончательное решение, он удостоверился, что проведение общероссийского голосования не помешает проведению Единого государственного экзамена. Как заверил министр просвещения России Сергей Кравцов, это не станет помехой.