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Источник Правда.Ру

Песков рассказал, как восстанавливается после болезни

Политика » Власть » Правительство

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выписался из больницы после полного выздоровления от коронавируса.

Сейчас представитель Кремля должен соблюдать некоторые ограничения. Он рассказал, что до сих пор борется с некоторыми последствиями недуга.

"Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни. Пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику. Вы знаете, после больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно пролечить", — пояснил Песков.

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

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Министр строительства России вылечился от коронавируса

Политика » Власть » Правительство

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписался из больницы после полного выздоровления от коронавируса и приступил к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая", — рассказали в ведомстве.

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Экономику планируют спасать досрочной отправкой части россиян на пенсию

Политика » Власть » Правительство

Одним из пунктов плана по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса, разработанного Минэкономразвития, значится смягчение условий выхода на досрочную пенсию.

Об этом сегодня сообщили "Известия" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Как пишет издание, Минэкономразвития уже направило свои предложения на рассмотрение в правительство.

Что там есть по поводу досрочных пенсий

Ведомство предлагает уже до конца текущего года отправить на пенсию тех россиян, кому до "законного" выхода остается три года.

Напомним, сейчас такое право на "досрочную" пенсию есть у тех:

  • кто потерял работу за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам;
  • у кого рабочий стаж 20 и 25 лет соответственно.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала, что начиная со следующего года, вероятно, уменьшатся выплаты накопительной части пенсий. Об этом подробнее — здесь.

досрочная пенсия минэкономразвития

Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусу

Политика » Власть » Правительство

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусной инфекции. Он также поделился тем, что регулярно занимается йогой и гимнастикой.

"Здоровье у меня отличное, жаловаться не на что. Каждый день занимаюсь спортом, делаю либо гимнастику, либо йогу. Стараюсь держать себя в форме. Кстати, благодаря коронавирусу еще и похудел. Стараюсь держать вес поменьше. Потому что когда ты меньше весишь, быстрее бежишь", — отметил чиновник.

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