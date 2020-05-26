Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выписался из больницы после полного выздоровления от коронавируса.
Сейчас представитель Кремля должен соблюдать некоторые ограничения. Он рассказал, что до сих пор борется с некоторыми последствиями недуга.
"Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни. Пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику. Вы знаете, после больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно пролечить", — пояснил Песков.
Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.
Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".
Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписался из больницы после полного выздоровления от коронавируса и приступил к выполнению своих обязанностей.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая", — рассказали в ведомстве.
Одним из пунктов плана по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса, разработанного Минэкономразвития, значится смягчение условий выхода на досрочную пенсию.
Об этом сегодня сообщили "Известия" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.
Как пишет издание, Минэкономразвития уже направило свои предложения на рассмотрение в правительство.
Ведомство предлагает уже до конца текущего года отправить на пенсию тех россиян, кому до "законного" выхода остается три года.
Напомним, сейчас такое право на "досрочную" пенсию есть у тех:
Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала, что начиная со следующего года, вероятно, уменьшатся выплаты накопительной части пенсий. Об этом подробнее — здесь.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусной инфекции. Он также поделился тем, что регулярно занимается йогой и гимнастикой.
"Здоровье у меня отличное, жаловаться не на что. Каждый день занимаюсь спортом, делаю либо гимнастику, либо йогу. Стараюсь держать себя в форме. Кстати, благодаря коронавирусу еще и похудел. Стараюсь держать вес поменьше. Потому что когда ты меньше весишь, быстрее бежишь", — отметил чиновник.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.