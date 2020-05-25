Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", — подчеркнул он.
Рогозин отметил, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, которая похожа на американскую предвыборную гонку между республиканцами и демократами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя. Ученые считают, что 4,5 млрд лет назад она врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна. По подсчетам специалистов, Луна на 70-90% состоит из вещества Тейи.
При строительстве железных дорог в России применяют цифровое моделирование. Это помогает заранее четко спрогнозировать технические характеристики объекта, возможности его эксплуатации, что в конечном счете ведет к экономии.
В ходе совещания, которое проходило в формате видеоконференции, Владимир Путин озвучил дату выхода страны из карантина.
Именно на эту дату Владимир Путин назначил проведение ЕГЭ.
Глава государства подчеркнул, что из-за пандемии экзамены отменять не будут.
"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня", — сообщил Путин.
Президент заявил, что школьникам нужно обеспечить максимальный уровень безопасности.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в России 326 448 человек с подтвержденным коронавирусом. 99 825 человек вылечились, жертвами заболевания стали 3 249 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин дал оценку сдерживанию эпидемии коронавируса.
Владимир Путин принял окончательное решение в разрешении удаленного голосования. Соответствующий документ подписан и опубликован на сайте правовой информации.
Новый закон позволяет проводить голосования всех уровней с помощью почты или интернета. Сборы подписей можно проводить и через портал Госуслуг.
Из документа также стало известно о возможности переноса выборов губернаторов в случае введения режима ЧС.
В следственным отделом по городу Домодедово СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.
"По предварительным данным следствия, 24 мая 2020 года в лесном массиве, расположенном недалеко от одного из СНТ в Ленинском городском округе, в двух сумках обнаружены фрагменты тела неустановленного мужчины, давность наступления смерти которого около десяти суток", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Финансирование мегапроекта "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге может осуществляться за счет средств россиян, считает глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.
Изначально планировалось, что средства на газохимический комплекс будут выделены из Фонда национального благосостояния, однако из-за кризиса планы пришлось поменять.
В качестве одного из вариантов, где можно взять средства на реализацию проекта, рассматривается создание фондов коллективных инвестиций граждан. Также обсуждается вопрос привлечения российских и иностранных инвесторов.
По словам Шувалова, у людей будет мотивации вкладывать в Усть-Лугу, так как они будут акционерами перспективного комплекса. Он добавил, что иностранных инвесторов лучше привлекать уже после того, как предприятие начнет работать, так как компания планирует на нем заработать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что газ в Европе стал стоить меньше, чем в России.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.