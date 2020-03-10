В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи

Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.

Согласно расчетам, Луна на 70-90% состоит из вещества Тейи. Анализы показали, что лунное вещество имеет такой же изотопный состав, как и Земля, что противоречит существующей гипотезе формирования Луны.

В результате нового анализа выяснилось, что в глубоких слоях лунного грунта есть вещество с другим изотопным составом, которое могло принадлежать Тейи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские ученые нашли на Луне километровые подземные туннели…