Что будем делать в ситуации с коронавирусом, президент расскажет нам всем на этой неделе — он планирует выступить с очередным обращением.
Об этом рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь Владимира Путина.
По словам Дмитрия Пескова, выход из самоизоляции, которого так ждут россияне, "не будет одномоментным" — возвращаться к привычной жизни Россия будет поэтапно:
"Но эту этапность еще предстоит разработать", — сказал Песков.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.