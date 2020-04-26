Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Песков анонсировал обращение президента к нации по коронавирусу

Политика » Власть » Кремль

Что будем делать в ситуации с коронавирусом, президент расскажет нам всем на этой неделе — он планирует выступить с очередным обращением.

Об этом рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Дмитрия Пескова, выход из самоизоляции, которого так ждут россияне, "не будет одномоментным" — возвращаться к привычной жизни Россия будет поэтапно:

"Но эту этапность еще предстоит разработать", — сказал Песков.

коронавирус дмитрий песков обращение президента
Последние материалы
Первое наступательное оружие космических сил США - спутниковый глушитель
Китайца оштрафовали за жарку шашлыка на балконе в Хабаровском крае
Томскую область закрыли для въезда и выезда
Уральские онкологи советуют диагностировать рак дома
Туктамышева рассказала о желании сняться в кино
В России раскрыли причину низкой стоимости ракет Илона Маска
Эксперт посоветовал не искать работу на карантине
В Минфин США верят в восстановление экономики в июле
Ольга Бузова зарегистрировала Instagram для Елены Степаненко
В Курганской области загорелась трава
Популярное
Общество
Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой

Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.

Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
США и Канада. Новости и аналитика
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
Здоровье
Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли
Силовые структуры
Илон Маск: концепция истребителей мертва
Василий Амирджанов Храм Воскресения Христова украсят портретом Сталина Василий Амирджанов Любовь Степушова Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала? Любовь Степушова Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер
Комментарии
Откажутся ли в США от "ядерной триады"
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии
Два триллиона долларов на соломку для испуганного американца
Эксперт посоветовал не искать работу на карантине
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
Лукашенко назвал коронавирус "божьим наказанием"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ