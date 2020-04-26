Песков анонсировал обращение президента к нации по коронавирусу

Что будем делать в ситуации с коронавирусом, президент расскажет нам всем на этой неделе — он планирует выступить с очередным обращением.

Об этом рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Дмитрия Пескова, выход из самоизоляции, которого так ждут россияне, "не будет одномоментным" — возвращаться к привычной жизни Россия будет поэтапно: