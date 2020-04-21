Ремонт здания Государственной думы в Москве отложили "до лучших времен". Средства на реконструкцию направят на другие цели.

Об этом сообщила советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова.

"В этом году, как вы помните, планировали начать ремонт в Государственной думе. Здание не ремонтировалось почти три десятка лет. В прошлом году в фундаменте были обнаружены пустоты. Почти 30 лет ждали и еще подождем. Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен", — написала Кашеварова в Telegram.