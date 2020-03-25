Кто, согласно указу президента, будет работать на "выходной неделе"

25 марта, выступая с телеобращением к народу страны, Владимир Путин объявил, что следующая неделя - с 28 марта по 5 апреля - в стране будет нерабочей, дабы сократить риски распространения коронавирусной инфекцией.

Вечером президентом был подписан соответствующий указ. Документ размещен на сайте Кремля.

Кто в стране не получит длинных выходных

Согласно указу президента, работать в обычном режиме будут сотрудники:

непрерывно действующих организаций;

медицинских и аптечных организаций;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

банков,

транспортных предприятий,

органов власти всех уровней.

О чем еще говорил Владимир Путин в своем обращении к россиянам, читайте в материале на сайте.