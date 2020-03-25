25 марта, выступая с телеобращением к народу страны, Владимир Путин объявил, что следующая неделя - с 28 марта по 5 апреля - в стране будет нерабочей, дабы сократить риски распространения коронавирусной инфекцией.
Вечером президентом был подписан соответствующий указ. Документ размещен на сайте Кремля.
Согласно указу президента, работать в обычном режиме будут сотрудники:
О чем еще говорил Владимир Путин в своем обращении к россиянам, читайте в материале на сайте.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.