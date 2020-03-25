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Автор Олег Артюков

Без ЧП и ЧС: первые выводы из обращения Путина к народу

Политика

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу. Речь была с одной стороны, несколько неожиданной — ранее она не анонсировалась. С другой стороны, вполне логично было ожидать заявления главы государства по нынешней ситуации. В некоторых странах президенты уже чуть ли не каждый день выступают.

Правда, в нашей стране необходимости в столь частых обращениях главы государства нет. И Владимир Путин в обращении акцентировал внимание на конкретных мерах, призванных сгладить последствия распространения эпидемии. В первую очередь, речь об экономических последствиях.

Обошлось без чрезвычайщины

Сразу надо заметить, что ни о какой чрезвычайщине, "итальянском сценарии" с полным карантином речи не идет. А о чем идет? Перечислим, о чем говорил президент.

  • Во-первых, Владимир Путин выразил признательность медицинским работникам:

"Хочу обратиться к врачам, медсестрам, к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю вас за ваш самоотверженный труд".

И призвал россиян не полагаться на традиционный "авось": "Серьезно отнестись к рекомендациям — от этого сейчас очень многое зависит. Стоит задача максимально снизить риски".

  • Во-вторых, Путин заявил о необходимости перенести дату голосования по поправкам в Конституцию.

Первоначально планировалось провести голосование 22 апреля. Но теперь оно отложено, без указания новой даты — она будет утверждена после того, как станет ясно, что эпидемия идет на спад.

  • В-третьих, президент объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.

В этой связи не совсем понятна ситуация для предприятий, которые уже перевели сотрудников на удаленную работу. Особенно малых и средних, про поддержку которых президент также много говорил. Ведь по сути эта нерабочая неделя лишает такие предприятия доходов.

Большая часть предложенных мер касалась социальной сферы и экономики:

  1. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, продлеваются автоматически, без дополнительных справок и хождения по инстанциям. Выплаты к 75-летию Победы должны быть осуществлены в апреле;
  2. С апреля всем семьям, которые имеют право на материнский капитал, дополнительно будут выплачиваться по 5000 рублей на ребенка;
  3. Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Не менее одного МРОТ в месяц;
  4. Сейчас максимальные выплаты по пособию по безработицы ограничены 8 000 рублями в месяц, предложено увеличить до 13 800 рублей;
  5. Каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если доход сократился более чем на 30%, то у человека должно быть право пролонгировать выплаты без дополнительных штрафов;
  6. Для предприятий малого и среднего бизнеса тех отраслей, которые страдают больше всего, следующие меры поддержки: предоставить отсрочку по выплатам всех налогов, кроме НДС, на шесть месяцев;
  7. Снижение с 30 до 15% размеров страховых взносов для предприятий. Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, а на перспективу.

Удар по офшорам?

Стоит обратить внимание на еще один блок мер, предложенных президентом. Он весьма любопытный.

  • Все доходы, выводящиеся в офшоры, будут облагаться повышенным налогом. Ставка на дивиденды будет повышена до 15%. Начнут с тех стран, на которые приходятся самые большие потоки средств российского происхождения.

Здесь, правда, есть нюанс — у России подписаны договоры с другими государствами об избежании двойного налогообложения. Соответственно, с ними нужно будет дополнительно договариваться. Но, судя по реплике президента, кто договариваться не захочет, с теми просто расторгнут соглашения.

  • И еще одна инициатива — будет введен  налог (13%) на доход от вкладов и ценных бумаг. Речь идет о суммах от одного миллиона рублей. И, особо подчеркнул Путин, речь о налоге именно на доход, а не на сам вклад.

Очевидно, что российские власти стараются избежать чрезвычайного положения и объявления чрезвычайной ситуации, как это уже было сделано в ряде европейских государств. То есть стараются обойтись без полного карантина. Получится ли? Хотелось бы на это надеяться.

Темы офшоры обращение коронавирус владимир путин подоходный налог малые предприятия
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