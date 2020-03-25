25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу. Речь была с одной стороны, несколько неожиданной — ранее она не анонсировалась. С другой стороны, вполне логично было ожидать заявления главы государства по нынешней ситуации. В некоторых странах президенты уже чуть ли не каждый день выступают.
Правда, в нашей стране необходимости в столь частых обращениях главы государства нет. И Владимир Путин в обращении акцентировал внимание на конкретных мерах, призванных сгладить последствия распространения эпидемии. В первую очередь, речь об экономических последствиях.
Сразу надо заметить, что ни о какой чрезвычайщине, "итальянском сценарии" с полным карантином речи не идет. А о чем идет? Перечислим, о чем говорил президент.
"Хочу обратиться к врачам, медсестрам, к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю вас за ваш самоотверженный труд".
И призвал россиян не полагаться на традиционный "авось": "Серьезно отнестись к рекомендациям — от этого сейчас очень многое зависит. Стоит задача максимально снизить риски".
Первоначально планировалось провести голосование 22 апреля. Но теперь оно отложено, без указания новой даты — она будет утверждена после того, как станет ясно, что эпидемия идет на спад.
В этой связи не совсем понятна ситуация для предприятий, которые уже перевели сотрудников на удаленную работу. Особенно малых и средних, про поддержку которых президент также много говорил. Ведь по сути эта нерабочая неделя лишает такие предприятия доходов.
Большая часть предложенных мер касалась социальной сферы и экономики:
Стоит обратить внимание на еще один блок мер, предложенных президентом. Он весьма любопытный.
Здесь, правда, есть нюанс — у России подписаны договоры с другими государствами об избежании двойного налогообложения. Соответственно, с ними нужно будет дополнительно договариваться. Но, судя по реплике президента, кто договариваться не захочет, с теми просто расторгнут соглашения.
Очевидно, что российские власти стараются избежать чрезвычайного положения и объявления чрезвычайной ситуации, как это уже было сделано в ряде европейских государств. То есть стараются обойтись без полного карантина. Получится ли? Хотелось бы на это надеяться.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.