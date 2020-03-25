Путин отпустил россиян на длительные выходные

Длинные выходные ждут россиян. По решению президента России следующая неделя будет нерабочей.

"Каникулы" начнутся в субботу, 28 марта, и закончатся в воскресенье, 5 апреля.

"Мы видим, как остро развивается ситуация с коронавирусом во всем мире. Число заболевших продолжает нарастать. Под ударом вся мировая экономика, прогнозируется ее спад. Нам в целом удается пока сдерживать стремительное распространение болезни. Мы не можем полностью заблокировать проникновение болезни в нашу страну. Нам остается работать профессионально, организованно и на опережение. Приоритет — жизнь и здоровье наших граждан. Чтобы остановить распространение коронавируса, объявляю следующую рабочую неделю нерабочей. С сохранением заработной платы. Все структуры продолжат свою работу", — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее глава государства заявил об отмене всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. Оно было запланировано на 22 апреля. Новая дата пока не называется. Она зависит от ситуации с коронавирусом в стране.