Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал инициативу депутата Александра Карелина о проведении досрочных выборов в парламент.

"Мы сегодня услышали предложение Александра Карелина, который предложил нам рассмотреть его законодательную инициативу, в рамках регламента она должна быть подготовлена, роздана в зале, и мы будем её рассматривать", - пояснил Володин.

"Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы", - предлагал ранее Карелин.