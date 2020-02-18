Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу

Политика

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку, об этом сообщает сегодня, 18 февраля, пресс-служба Кремля. Указ Владимира Путина об освобождении своего помощника от должности был опубликован на официальном сайте президента, с сегодняшнего дня он вступает в силу.

Об уходе Суркова сообщал еще 25 января политолог Алексей Чеснаков, объясняя уход политика "сменой курса на украинском направлении".

"Когда появится указ — определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", — пояснил тогда Чеснаков.

 

отставка президент рф владимир путин владислав сурков
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Готовые корма для животных: польза или вред?
Туризм
На рубеже сезонов: календарь самых интересных мероприятий
Новости футбола
Что случилось с зимним трансферным окном?
Последние материалы
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Эксперт рассказал о проблемах развития роботизации в России
Готовые корма для животных: польза или вред?
Психолог рассказала о проявлениях нарциссизма в современном обществе
На рубеже сезонов: календарь самых интересных мероприятий
Продукты, которые помогут сохранить молодость кожи
Что случилось с зимним трансферным окном?
В Сибири провели первые стрельбы из модернизированных "Градов"
Китайца обманули с продажей медицинских масок на 7 млн рублей
"Белые лебеди" в черном небе: на видео попали Ту-160 в суровых условиях
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Биатлон
Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Логинова на ЧМ
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Информационный вирус хуже коронавируса
Министрам и премьеру могут запретить иметь счета в зарубежных банках
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в Телеграме на Дмитрия Рогозина?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Тимати отказался от участия в очередном бизнесе
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Минэнерго: "Северный поток-2" построят вовремя
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Необычная география: как США разделили Россию
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
На Украине считают, что Россия готова к наступлению на страну
Ходорковский осужден. В чем обвиняют Ходорковского и его подельников
Экс-полковник Захарченко станет портным в колонии
На Украине считают, что Россия готова к наступлению на страну
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ