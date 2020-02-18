Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку, об этом сообщает сегодня, 18 февраля, пресс-служба Кремля. Указ Владимира Путина об освобождении своего помощника от должности был опубликован на официальном сайте президента, с сегодняшнего дня он вступает в силу.

Об уходе Суркова сообщал еще 25 января политолог Алексей Чеснаков, объясняя уход политика "сменой курса на украинском направлении".