Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку, об этом сообщает сегодня, 18 февраля, пресс-служба Кремля. Указ Владимира Путина об освобождении своего помощника от должности был опубликован на официальном сайте президента, с сегодняшнего дня он вступает в силу.
Об уходе Суркова сообщал еще 25 января политолог Алексей Чеснаков, объясняя уход политика "сменой курса на украинском направлении".
"Когда появится указ — определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", — пояснил тогда Чеснаков.
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