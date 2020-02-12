Поправка в Конституцию: экс-президентам - пожизненное членство в СФ

Наделить бывших президентов страны правом пожизненно быть членами Совета Федерации предложила группа сенаторов и депутатов Думы в качестве возможной поправки в Конституцию.

Об этом сообщает пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству.

"Бывшие президенты Российской Федерации после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки получат пожизненное право быть членами Совета Федерации. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации", — говорится в сообщении.

Авторы инициативы

Авторами инициативы о внесении указанного изменения в пятую главу Основного закона о Федеральном собрании, стали Павел Крашенинников, глава комитета по госстроительству, Андрей Клишас, глава комитета по госстроительству Совфеда, Константин Косачев, глава комитета СФ по международным делам.

К слову, это не единственная предлагаемая поправка в пятую статью Конституции. Остальные будут касаться формирования Совфеда.