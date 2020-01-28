В Кремле прокомментировали возможную отставку Михаила Игнатьева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. Ранее средства массовой информации сообщали, что Михаил Игнатьев уйдет в отставку из-за недавних скандалов.

"Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет", - пояснил Песков.

Пресс-служба главы Чувашии также заявила, что о "таком решении Игнатьева" им неизвестно.