Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. Ранее средства массовой информации сообщали, что Михаил Игнатьев уйдет в отставку из-за недавних скандалов.
"Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет", - пояснил Песков.
Пресс-служба главы Чувашии также заявила, что о "таком решении Игнатьева" им неизвестно.
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