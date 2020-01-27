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Песков заявил, что не контролирует, находится ли Сурков на работе

Политика » Власть » Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что указа об увольнении Владислава Суркова с должности помощника Владимира Путина еще не было. 

"Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было", - рассказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремя, Сурков "пока продолжает оставаться помощником президента России".

Журналисты также спросили Пескова, ходит ли Владислав Сурков на работу.

"Я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю", - ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

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