Песков заявил, что не контролирует, находится ли Сурков на работе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что указа об увольнении Владислава Суркова с должности помощника Владимира Путина еще не было.

"Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было", - рассказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремя, Сурков "пока продолжает оставаться помощником президента России".

Журналисты также спросили Пескова, ходит ли Владислав Сурков на работу.