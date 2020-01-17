Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В правительственных кругах не исключают досрочных выборов в Думу

Политика » Власть

Спешка с внесением поправок в Конституцию страны может быть вызвана тем, что в планах Кремля есть добавление в основной документ страны пункта о самороспуске Государственной Думы.

Об этом сегодня, со ссылкой на источник, близкий к аппарату президента, пишет издание "КоммерсантЪ".

Сроки на работу сжаты до предела

Приступившей вчера к работе группе по подготовке внесений изменений в Конституцию поставлены очень жесткие сроки: примерно через три с половиной месяца новый текст документа должен уже быть вынесен на всенародное голосование. Для того чтобы подготовить такой масштабный, как ранее заявлялось, пакет поправок, этот срок нереально мал. Эксперты считают, что для этого нужно не меньше года.

Ольга Баталина, депутат ГД, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию:

"Нужно будет выверять точность каждого слова, каждой формулировки. Продумать до деталей все моменты, которые документ будет закреплять. Но сначала обсудить предложения, как, вообще, это все должно будет работать. Например, как разграничить задачи работы палаты, регионов, Совфеда и Госсовета. Там масса юридических и практических моментов. Но президент попросил максимально ускориться и уложиться в сжатые сроки".

Первое заседание рабочей группы состоится уже сегодня. А последний, по словам Татьяны Мерзляковой, члена группы, уполномоченного по правам человека в Свердловской области, "предположительно, 26 апреля".

Почему так спешно. Версия

Срок обозначен. Работа, по сути, уже началась.

"Не исключено, что такая спешка вызвана планами Кремля добавить в Конституцию пункт о самороспуске Госдумы. То есть, вполне вероятно, выборы могут пройти раньше осени 2021 года", — цитирует "Ъ" слова своего источника

Темы срок госдума ольга баталина татьяна мерзлякова поправки в конституцию
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Армия Древнего Рима. Часть 3.
Формула небес
В плену системного мышления - Гороскоп дня
Первая помощь
Как нельзя лечить раны и ссадины
Новости Все >
Предсказавший курс доллара в 200 рублей экономист дал комментарий
Демографический рекорд: китайцев уже больше 1,4 миллиарда
Цензура заработала: Tilda блокирует сайты на своей платформе
Эксперт назвал главный фактор роста экономики России
В правительственных кругах не исключают досрочных выборов в Думу
Певец Шура: Водонаева в политику рвется, вот и "рубит"
Короновирус начинает убивать: второй зараженный умер в Китае
Передача дел: Медведев и Мишустин проведут встречу в Доме правительства
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы
Водонаева: "Зачем давать быдлу маткапитал?"
Последние материалы
Цензура заработала: Tilda блокирует сайты на своей платформе
Эксперт назвал главный фактор роста экономики России
Армия Древнего Рима. Часть 3.
В правительственных кругах не исключают досрочных выборов в Думу
Певец Шура: Водонаева в политику рвется, вот и "рубит"
Короновирус начинает убивать: второй зараженный умер в Китае
Передача дел: Медведев и Мишустин проведут встречу в Доме правительства
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы
Водонаева: "Зачем давать быдлу маткапитал?"
Тюменские инвалиды начнут массовую голодовку против политики властей
Популярное
Кошелек
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"

Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.

Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Мир. Новости мира
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с новыми подробностями о здоровье Заворотнюк
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала неудачную пластику груди
Соломон Соловьев В плену системного мышления - Гороскоп дня Соломон Соловьев Сергей Лебедев Как ода на спасение короля стала гимном Сергей Лебедев Игорь Буккер Почему слабое Лиссабонское землетрясение оказалось катастрофой Игорь Буккер
Комментарии
Водонаева: "Зачем давать быдлу маткапитал?"
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Водонаева: "Зачем давать быдлу маткапитал?"
В правительственных кругах не исключают досрочных выборов в Думу
В правительственных кругах не исключают досрочных выборов в Думу
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
Почему невозможен союз России и Китая
Многие неизвестные: чего ждать и чего не ждать в новом правительстве
В Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции
Водонаева: "зачем давать быдлу маткапитал?"
Многие неизвестные: чего ждать и чего не ждать в новом правительстве
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Правительство Медведева уйдет без "золотых парашютов". Как жить будут?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ