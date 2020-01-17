Спешка с внесением поправок в Конституцию страны может быть вызвана тем, что в планах Кремля есть добавление в основной документ страны пункта о самороспуске Государственной Думы.
Об этом сегодня, со ссылкой на источник, близкий к аппарату президента, пишет издание "КоммерсантЪ".
Приступившей вчера к работе группе по подготовке внесений изменений в Конституцию поставлены очень жесткие сроки: примерно через три с половиной месяца новый текст документа должен уже быть вынесен на всенародное голосование. Для того чтобы подготовить такой масштабный, как ранее заявлялось, пакет поправок, этот срок нереально мал. Эксперты считают, что для этого нужно не меньше года.
Ольга Баталина, депутат ГД, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию:
"Нужно будет выверять точность каждого слова, каждой формулировки. Продумать до деталей все моменты, которые документ будет закреплять. Но сначала обсудить предложения, как, вообще, это все должно будет работать. Например, как разграничить задачи работы палаты, регионов, Совфеда и Госсовета. Там масса юридических и практических моментов. Но президент попросил максимально ускориться и уложиться в сжатые сроки".
Первое заседание рабочей группы состоится уже сегодня. А последний, по словам Татьяны Мерзляковой, члена группы, уполномоченного по правам человека в Свердловской области, "предположительно, 26 апреля".
Срок обозначен. Работа, по сути, уже началась.
"Не исключено, что такая спешка вызвана планами Кремля добавить в Конституцию пункт о самороспуске Госдумы. То есть, вполне вероятно, выборы могут пройти раньше осени 2021 года", — цитирует "Ъ" слова своего источника
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