В правительственных кругах не исключают досрочных выборов в Думу

Спешка с внесением поправок в Конституцию страны может быть вызвана тем, что в планах Кремля есть добавление в основной документ страны пункта о самороспуске Государственной Думы.

Об этом сегодня, со ссылкой на источник, близкий к аппарату президента, пишет издание "КоммерсантЪ".

Сроки на работу сжаты до предела

Приступившей вчера к работе группе по подготовке внесений изменений в Конституцию поставлены очень жесткие сроки: примерно через три с половиной месяца новый текст документа должен уже быть вынесен на всенародное голосование. Для того чтобы подготовить такой масштабный, как ранее заявлялось, пакет поправок, этот срок нереально мал. Эксперты считают, что для этого нужно не меньше года.

Ольга Баталина, депутат ГД, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию:

"Нужно будет выверять точность каждого слова, каждой формулировки. Продумать до деталей все моменты, которые документ будет закреплять. Но сначала обсудить предложения, как, вообще, это все должно будет работать. Например, как разграничить задачи работы палаты, регионов, Совфеда и Госсовета. Там масса юридических и практических моментов. Но президент попросил максимально ускориться и уложиться в сжатые сроки".

Первое заседание рабочей группы состоится уже сегодня. А последний, по словам Татьяны Мерзляковой, члена группы, уполномоченного по правам человека в Свердловской области, "предположительно, 26 апреля".

Почему так спешно. Версия

Срок обозначен. Работа, по сути, уже началась.