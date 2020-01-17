Клишас: поправка про самороспуск Думы – анекдот; не занимайтесь ерундой

Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, прокомментировал появившуюся сегодня информацию о том, что Кремль торопится провести народное голосование по пакету поправок (которых еще пока нет) потому, что среди них должна быть "разрешающая самороспуск Государственной Думы".