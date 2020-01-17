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Источник Правда.Ру

Клишас: поправка про самороспуск Думы – анекдот; не занимайтесь ерундой

Политика

Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, прокомментировал появившуюся сегодня информацию о том, что Кремль торопится провести народное голосование по пакету поправок (которых еще пока нет) потому, что среди них должна быть "разрешающая самороспуск Государственной Думы".

"Это просто анекдот. Меня целый ряд СМИ уверяют, что в уже написанных проектах, якобы, есть положение о самороспуске Госдумы. Пожалуйста, не занимайтесь всякой ерундой и глупостей не придумывайте", — сказал Клишас.

андрей клишас поправки в конституцию
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