Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, прокомментировал появившуюся сегодня информацию о том, что Кремль торопится провести народное голосование по пакету поправок (которых еще пока нет) потому, что среди них должна быть "разрешающая самороспуск Государственной Думы".
"Это просто анекдот. Меня целый ряд СМИ уверяют, что в уже написанных проектах, якобы, есть положение о самороспуске Госдумы. Пожалуйста, не занимайтесь всякой ерундой и глупостей не придумывайте", — сказал Клишас.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.