Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты

Владимир Путин считает, что Россия должна всегда оставаться сильной президентской республикой.

"Россия с ее огромной территорией и сложным национально-территориальным устройством, богатыми культурными и историческими традициями не сможет существовать в форме парламентской республики. Наш менталитет этого не позволит. Только сильная рука, которая руководит. Россия, я в этом абсолютно убежден, должна оставаться президентской республикой", — сказал президент.

Однако, Путин особо это подчеркнул, необходимо ужесточить требования к кандидатам, претендующим на президентский пост.

"Это должны быть люди, у которых нет и никогда не было никакого гражданства, кроме российского", — сказал президент.

И согласился с тем, что из конституции можно убрать слово "подряд" в статье, где речь идет о количестве президентских сроков.