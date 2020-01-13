В архивный альбом к 20-летию Путина у власти вошли новые материалы

Архив пополнился фотографиями и видеозаписями, которые были сделаны в период с 2005 по 2009 годы.

Материалы уже опубликованы и доступны к просмотру на сайте "Путин. 20 лет — 20. kremlin. ru".

Как сообщают в кремлевской пресс-службе, в ближайшее время появятся на сайте архивные материалы и за другие годы пребывания у власти Владимира Путина.

Альбом "Путин. 20 лет" состоит из архивных фото и видео, на которых президента России запечатлевали его личные фотографы и операторы. За два десятилетия накопились сотни фотографий и видеозаписей Владимира Путина, связанных с его деятельностью на посту президента и главы правительства.

Архив на сайте стал наполнятся в конце прошлого года — 600 фотографий и 100 видеороликов были опубликованы в его первой части и рассказывали о периоде президентства Путина с 2000 по 2004 годы.

Как сообщают в пресс-службе президента, большинство россиян в конце прошлого года называли Путина политиком года.