МИД России напомнил Украине о том, что Бандера - нацист

МИД России предупредил власти Украины о недопустимости героизации нацизма.

Во внешнеполитическом ведомстве еще раз напомнили, что "поддержка неонацистов на государственном уровне на Украине несёт угрозу для всего мирового сообщества".

Соответствующая нота была направлена в Киев по случаю прошедшего там 1 января санкционированного властями факельного шествия, посвященного празднованию дня рождения Степана Бандеры.

"Ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада", — написано в документе.

Особо в МИДе подчеркивают, что Европа предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала.

Напомним, что неожиданную поддержку Россия получила от польских дипломатов. Подробнее об этом читайте в материале на сайте "Правда.Ру".