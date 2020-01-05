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Посольство Польши сделало заявление после слов МИД Украины о Бандере

Мир » Бывший СССР » Украина

Посольство Польши на Украине выступило с заявлением по поводу слов пресс-секретаря МИД этой страны Екатерины Зеленко о Степане Бандере. Ранее представитель украинского внешнеполитического ведомства заявила, что каждый народ имеет право самостоятельно чествовать тех героев, которых посчитает нужным.

Так Зеленко отреагировала на высказывания посла Польши Бартоша Цихоцкого и посла Израиля Йоэля Лиона, которые осудили шествие украинских националистов. Марш за Бандеру прошел в Киеве и других городах Украины 1 января, в день рождения пособника гитлеровцев.

"Если госпожа Зеленко считает, что культ Бандеры или Мельника является внутренним делом Украины, то на каком основании Киев требует (по нашему мнению, это справедливо), чтобы Россия признала Голодомор геноцидом или выступила против московской теории "русского мира"?"

О пользе для третьей стороны от украинских споров с самыми важными историческими союзниками страны должны задуматься те, кто публично и на государственном уровне отдает честь авторам и исполнителям этнических чисток 1940-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации", — говорится в заявлении Польши.

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