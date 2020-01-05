Посольство Польши сделало заявление после слов МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине выступило с заявлением по поводу слов пресс-секретаря МИД этой страны Екатерины Зеленко о Степане Бандере. Ранее представитель украинского внешнеполитического ведомства заявила, что каждый народ имеет право самостоятельно чествовать тех героев, которых посчитает нужным.

Так Зеленко отреагировала на высказывания посла Польши Бартоша Цихоцкого и посла Израиля Йоэля Лиона, которые осудили шествие украинских националистов. Марш за Бандеру прошел в Киеве и других городах Украины 1 января, в день рождения пособника гитлеровцев.