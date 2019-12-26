Орешкин оценил значимость нацпроектов для экономики России

По мнению министра экономического развития, национальные проекты могут решить точечные задачи, но не способны совершить экономический прорыв.

"Что такое национальные проекты? Это 10 процентов бюджетных расходов. Не могут 10 процентов бюджетных расходов что-то кардинально изменить в экономике", — уверен он.

При этом Максим Орешкин отмечает абсолютную важность нацпроектов, поскольку они решают большое количество самых актуальных социально-экономических задач.

Путин потребовал практических результатов

Кроме того, по мнению главы Минэкономразвития, национальные проекты помогают улучшать ситуацию в сфере лечения онкологии, решают проблемы с ремонтом дорог и помогают с улучшением городской среды, а также способствуют повышению доступности кредитования для бизнеса.

Ранее Владимир Путин потребовал от правительства практических результатов реализации нацпроектов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что сложный процесс преобразования экономики, начавшийся в этом году, идет по графику, согласно национальным приоритетам и целям.