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Источник Правда.Ру

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Политика » Партии » Единая Россия

Ирина Гусева, депутат Государственной Думы от фракции ЕР, выступая во время обсуждения вопроса об освобождении малоимущих россиян от уплаты НДФЛ, заявила, что она с этим категорически не согласна и сравнила эту категорию граждан страны с заключенными, которых государство "всю жизнь обеспечивает".

"Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги", — сказала с думской трибуны Гусева.

По мнению депутата, в мире ни в одной стране не выделяется столько денег "на социалку", как в России.

"Прежде, чем освобождать тех, у кого доход ниже прожиточного минимума от уплаты налога на этот самый доход, надо хорошенько подсчитать риски для экономики", — настаивает Гусева (цитата URA. RU).

Напомним, что в своем Гусева не одинока в своей позиции. Ранее тему освобождения малоимущих о налогов "чувствительной" называл Дмитрий Медведев. Премьер подчеркивал, что "в налоговом законодательстве нет пока определения категории "малоимущих".

Это высказывание главы кабмина, кстати, стало одним из пунктов, которые заставили депутатов от "Справедливой России" усомниться в том, что Медведев вообще владеет информацией о том, как живет российский народ. Подробнее об этом читайте здесь.

Темы налог ндфл малоимущие ирина гусева единая россия депутат госдумы
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