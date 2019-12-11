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Олег Шеин: Медведева обманывают или он сам старается?

Политика

 Трехчасовой диалог Дмитрия Медведева с прессой наглядно продемонстрировал, что наш премьер-министр абсолютно не в курсе истинного положения дел в стране. Или он сам искренне заблуждается и вводит в заблуждение россиян.

С таким заявлением выступил вчера Олег Шеин, депутат Госдумы от «Справедливой России» на заседании нижней палаты парламента.

«Медведев говорил о росте российской экономики, повышение благосостояния людей и снижении уровня безработицы», - напомнил коллегам-парламентариям Шеин. После чего предложил посмотреть на факты:

  • Премьер сказал, что у нас произошел прорыв: на 1,5% выросла экономика. А по указам президента рост должен составить 3%. Какой прорыв? Затухание развития экономического происходит!
  • Теперь про бедность. Росстат констатирует: рост доходов населения - 0,1%. Так и в прошлом году было. А вот если с 2014 сравнить - сократились доходы аж на 15%. Такими темпами мы только через 150 лет к уровню 14-го года доползем - к 2170 году.
  • По данным того же Росстата, бедность в стране растет: в 2018 году была на уровне 13,2%, сегодня - 13,4%. Причем эти 0,2% - доходы «верхней части» общества, а у основной массы - снижение.
  •  Медведев считает, что безработица снижается, а Минтруд констатировал ее рост на 18%.
  • Премьер-министр ссылается на «Росстат» и говорит, что работают в России примерно 76 млн человек, а налоговики утверждают, что таких у нас 59 млн человек.
  • Медведев говорит о том, что средняя зарплата - 40 тысяч, а ФНС - что 31. Все это - свидетельство того, что правительство России оперирует не фактами, а лживыми цифрами,

- цитирует слова Шеина ИА «Новый день».

Еще один момент, на который обратил внимание депутат от «Справедливой России» - пенсионная реформа. По его мнению, она приведет отнюдь не к созданию рабочих мест и экономии бюджета, а к росту безработицы и уровня бедности.

«Россияне и так уже на 7% меньше продуктов стали покупать, - говорит Шеин. - А теперь и Минфин подтвердил, что только 29% предпенсионеров имеют работу. А у 71% ее нет. И никуда их не берут. Вот вам и безработица, и бедность».

А все призывы правительства «копить на пенсию», по мнению справедливоросса, - пустой звук. «Нечего людям откладывать. Они в кредитах: 13 трлн рублей по данным банков в потребительских кредитах».

«Но положительная динамика все же есть, - говорит Шеин. - только Медведев про нее не упомянул: списки Forbes процветают. И нефтяники очень довольны новыми льготами: в 2005 только за 5% добываемой нефти по льготному калькулятору налог платили, в 2019 - за 56%, а к 2035 - за 97%». 

 

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