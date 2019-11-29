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Источник Правда.Ру

Путин назвал ахинеей высказывания некоторых экспертов на телевидении

Политика

Председатель Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев обратил внимание главы государства на то, что в программах на телевидении выступают эксперты, которые оскорбляют другие народы, в том числе курдов.

Владимир Путин отметил, что их заявления не отражают точку зрения телеканалов и российских властей. "У нас с курдским народом всегда, я хочу это подчеркнуть, исторически были очень добрые и хорошие отношения", — заявил Путин. Российский лидер к тому же добавил, что не знает, кто "какую ахинею нес" на этом канале.

В октябре главнокомандующий "Демократическими силами Сирии" (ДСС) Мазлюм Абди поблагодарил президента России за безопасность курдского народа. Он заявил о благодарности России за предпринятые шаги для прекращения боевых действий.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал США за предательство курдского народа. По его словам, Вашингтон, который в последние годы был самым близким союзником курдов, практически вынуждает их воевать с турками.

Темы курды ахинея владимир путин эксперты на телевидении
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