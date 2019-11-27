Большое интервью Дмитрия Медведева будет демонстрироваться в прямом эфире 5 декабря. Также состоится интернет трансляция через официальные страницы правительства России в социальных сетях ВКонтакте и YouTube.
Интервью будет посвящено итогам работы правительства, Дмитрий Медведев расскажет о том, чего удалось достичь за год, какие задачи ставит глава кабмина перед ведомствами на будущий год.
Как сообщают в пресс-службе правительства, Дмитрий Медведев ответит на вопросы представителям двадцати телеканалов первого и второго мультиплексов.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" покажут в прямом эфире в 12.00 ОТР, Мир 24, Россия 1, Россия 24, Мир, Звезда. Транслировать интервью будут Радио России, Вести FM и радио Маяк.
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