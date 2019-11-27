Премьер-министр подведет итоги работы правительства РФ в прямом эфире

Большое интервью Дмитрия Медведева будет демонстрироваться в прямом эфире 5 декабря. Также состоится интернет трансляция через официальные страницы правительства России в социальных сетях ВКонтакте и YouTube.

Интервью будет посвящено итогам работы правительства, Дмитрий Медведев расскажет о том, чего удалось достичь за год, какие задачи ставит глава кабмина перед ведомствами на будущий год.

Как сообщают в пресс-службе правительства, Дмитрий Медведев ответит на вопросы представителям двадцати телеканалов первого и второго мультиплексов.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" покажут в прямом эфире в 12.00 ОТР, Мир 24, Россия 1, Россия 24, Мир, Звезда. Транслировать интервью будут Радио России, Вести FM и радио Маяк.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет летом 2020 года, а традиционное послание президента Федеральному собранию, возможно, будет перенесено с конца 2019 года на начало 2020 года.