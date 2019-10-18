В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения "Кубань"

В России очередное заявление украинских политиков о "возвращении в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев" восприняли с изрядной долей иронии.

Напомним, что, как рассказывала Правда. ру, 17 октября, в Верховной Раде Украины депутат Алексей Гончаренко объявил о создании нового межфракционного объединения, задачей которого будет "возврат Кубани и Кавказа".

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек расценил это как "безнадежное" занятие. "Засылать на Кубань политических эмиссаров — безнадежно", — передает RT его комментарий.

Бальбек предложил украинским коллегам подумать о сотрудничестве. "Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой, — сказал он. — А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно".

В Совете Федерации посчитали, что новая инициатива украинских депутатов "отдаёт фальшью и желанием заработать политические очки".

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, депутаты Верховной рады таким образом пытаются дать ответ на усилия Москвы по защите своих граждан за рубежом. Он подчеркнул, что Киев "пытается извратить эту идею и политизировать её".

Сенатор отметил, что Россия — страна с большим опытом сохранения культурных традиций и особенностей, а на её территории соблюдаются права любых этнических групп.

"Если бы Украина взяла пример России для подражания, многие проблемы решались бы гораздо проще. Жёсткая националистическая политика Киева порождает все те проблемы, с которыми Украина сталкивается в своём развитии. Россия всегда была местом комфортного проживания для любых национальностей, включая украинскую", — считает представитель Совфеда.

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Фото: ru.m.wikipedia.org