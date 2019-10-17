Верховная Рада планирует вернуть "украинские территории" Кубани

На странице в facebook нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко появилась информация о том, что в Верховной Раде создали межфракционное объединение "КУБАНЬ!"

Он возглавил данное отделение.

Гончаренко отметил, что цель создания объединения "Кубань!" заключается в том, чтобы разработать политику по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Депутат отметил, что есть и другие регионы, населенные украинцами, которые тоже необходимо контролировать.

Гончаренко отметил, что на территории Кубани издавна живут казаки, которые в результате реформы Екатерины II были бежали с Запорожской Сечи. В Кубани до середины XX века были довольно сильно были распространены украинские обрядовые традиции и песни.Каким именно способом Верховная Рада будет возвращать Кубань, пока не сообщается.

Стоит напомнить, что вопрос возвращения Украине Кубани неоднократно обсуждался после госпереворота.

Фото: pravda.ru

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