На странице в facebook нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко появилась информация о том, что в Верховной Раде создали межфракционное объединение "КУБАНЬ!"
Он возглавил данное отделение.
Гончаренко отметил, что цель создания объединения "Кубань!" заключается в том, чтобы разработать политику по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Депутат отметил, что есть и другие регионы, населенные украинцами, которые тоже необходимо контролировать.
Гончаренко отметил, что на территории Кубани издавна живут казаки, которые в результате реформы Екатерины II были бежали с Запорожской Сечи. В Кубани до середины XX века были довольно сильно были распространены украинские обрядовые традиции и песни.Каким именно способом Верховная Рада будет возвращать Кубань, пока не сообщается.
Стоит напомнить, что вопрос возвращения Украине Кубани неоднократно обсуждался после госпереворота.
Фото: pravda.ru
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