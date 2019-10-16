Илон Маск согласился принять участие в бизнес-форуме на Кубани

Илон Маск планирует принять участие в бизнес-форуме "Дело за малым", который пройдет на Кубани. Об этом сообщили в правительстве Краснодарского края. Примечательно, что американский изобретатель согласился принять участие в бизнес-форум, поскольку у кубанских бизнесменов очень хорошо "подвешен язык".

Ранее организаторы форума "Дело за малым" арендовали билборд возле офиса SpaceX в Лос-Анджелесе, чтобы разметить на нём приглашение для Илона Маска. На билборде было написано "Kak tebe takoe, Elon Musk?", а также прикреплен QR-код с приглашением. Приглашение вело на специальный сайт, где был размещено видеоприглашение. Для Маска исполнили песню на мотив "Крылатых качелей".

Форум "Дело за малым" пройдет в Краснодаре 18 и 19 декабря. С Илоном Маском организуют видеомост, на котором участники форума смогут задать все интересующие вопросы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, изобретение Илона Маска может уничтожить человечество.

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