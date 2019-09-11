Представитель КПРФ похвалил "умное голосование" Навального

Кандидаты от КПРФ использовали "умное голосование" оппозиционера Алексея Навального, чтобы выиграть на выборах в Московскую городскую думу. Об этом заявил первый секретарь московского комитета партии Валерий Рашкин.

"Мы на этом этапе использовали все, как партия, которая имеет свою стратегию, свою программу, чтобы наши кандидаты выиграли, и это правильно. Все мы старались максимально воспользоваться сегодняшней ситуацией, чтобы выиграть, поэтому всем спасибо, и Навальному в том числе", - сказал он.

Напомним, в преддверие выборов в Мосгордуму команда Навального представила проект "Умное голосование", который содержал рекомендации избирателям по голосованию.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о непричастности стратегии Навального к победам его партии. "Что такое умное голосование? Это вы видите программу. Мы опубликовали в Москве подробную программу со всеми кандидатами, со всеми их адресами", - подчеркнул политик.

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