"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму

В беседе с Андреем Караулов экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Лужков является одним из патриархов российской политики, одним из основателей партии "Единая Россия". В телефонном интервью он подверг уничтожающей критики правящую партию, заявив, что она отошла от защиты интересов людей.
Будем рады вашим комментариям...
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!