"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму

В беседе с Андреем Караулов экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.



"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму

Лужков является одним из патриархов российской политики, одним из основателей партии "Единая Россия". В телефонном интервью он подверг уничтожающей критики правящую партию, заявив, что она отошла от защиты интересов людей.

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