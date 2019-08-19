Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве

Сотрудники московского МВД задержали проплаченных комментаторов блогера Алексея Навального, работающих в подпольном штабе одного из районов Москвы. Подробности сообщил Telegram-канал "Как-то вот так".

Силовики Министерства внутренних дел совершили удачный рейд на одну из московских квартир в районе Марьино. Как оказалось, в типовом жилом доме действовала подпольная фабрика проплаченных комментаторов, которая поддерживала блогера Алексея Навального и призывала россиян становиться участниками незаконных акций оппозиции. По предварительным данным, работники блогера агитировали москвичей выходить на нелегальные митинги с организацией массовых беспорядков.

Процесс задержания сетевых ботов Навального попал на видео. На ролике видно, как сотрудники МВД ведут в специализированный автобус несколько работников "фермы".

Напомним, ранее эксперты неоднократно отмечали, что основатель "Фонда борьбы с коррупцией" неспособен самостоятельно вести диалог и для "сетевых баталий" нанимает специалистов. Также Навальный эксплуатирует специализированные сервисы для сбора людей на свои мероприятия.

Ранее Telegram-канал "RussiaToday" опубликовал сведения о сервисе Bosslike, который оппозиция использовала для публикации заказных комментариев в популярных группах социальных сетей. Так "Лентач" и "Настоящий Лентач" были переполненными "правильными комментариями" активистов, призывающих людей принять участие в незаконной акции 10 августа. Комментарии к записям в пабликах оставляли боты с измененными личными данными, сообщали СМИ.