Депутаты прервут отпуска для расследования вмешательства в дела РФ

Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для начала работы в составе комиссии по вмешательству во внутренние дела России. Об этом сегодня заявил спикер Вячеслав Володин.

Первое заседание комиссии состоится уже 30 августа. Депутат Сергей Миронов сообщил, что в состав совета войдут шесть депутатов от "Единой России" и по два депутата от остальных партий.

Комиссия ГД будет работать открыто, самостоятельно и независимо от комиссии Совета Федерации. Ее выводы будут представлены общественности.

Володин рассказал, что материалы о фактах вмешательства иностранных государств во внутренние дела России уже поступают в Госдуму.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что ГД по итогам работы комиссии может обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По выводам этой комиссии могут быть сформулированы законодательные инициативы.

Источник фото: сайт Госдумы

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