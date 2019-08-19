Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для начала работы в составе комиссии по вмешательству во внутренние дела России. Об этом сегодня заявил спикер Вячеслав Володин.
Первое заседание комиссии состоится уже 30 августа. Депутат Сергей Миронов сообщил, что в состав совета войдут шесть депутатов от "Единой России" и по два депутата от остальных партий.
Комиссия ГД будет работать открыто, самостоятельно и независимо от комиссии Совета Федерации. Ее выводы будут представлены общественности.
Володин рассказал, что материалы о фактах вмешательства иностранных государств во внутренние дела России уже поступают в Госдуму.
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что ГД по итогам работы комиссии может обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
По выводам этой комиссии могут быть сформулированы законодательные инициативы.
Источник фото: сайт Госдумы
Читайте также:
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.