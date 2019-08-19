В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев привел примеры вмешательства во внутренние дела России извне.

По его словам, ситуация "более чем очевидна". К примерам он отнес опубликование на портале американского посольства точек сбора на несогласованные акции в Москве, а также прямые призывы по госканалам к участию в них.

Парламентарий также напомнил о "тренировочных лагерях в Прибалтике", инструктаже представителей оппозиции со стороны США и др. Он выразил надежду, что созданная в Госдуме комиссия по расследованию таких вмешательств сможет сформулировать новые законодательные инициативы.

Напомним, решение о создании комиссии принято сегодня. Возглавил ее председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, всего в нее вошли 12 человек.

Источник фото: сайт "Единой России"

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