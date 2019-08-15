Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов прокомментировал опрос "Левада-центра" о падении рейтингов партий.
Напомним, исследование продемонстрировало, что рейтинг "Единой России" снизился с 31% в 2017 году до 28%. У КПРФ и ЛДПР он остался на уровне 11% и 10% соответственно, у "Коммунистов России" - 3%, у "Справедливой России" - 2%.
Емельянов объяснил изданию "Политика сегодня" ситуацию с СР статистической погрешностью. По его словам, соцопросы объективно не отражают реального положения дел, а нужны лишь для формирования общественного мнения.
Депутат отметил, что либералы, которые представляют "Левада-центр", негативно относятся к СР и стараются за ее счет "освободить поле" для более близкой партии.
Комментируя отношение социологов к СР, он сказал, что у нее есть сегмент избирателей и сегмент политиков, "которые либералы, но патриоты", а "это раздражает либералов-компрадоров, которые по сути прозападные, антипатриотические".
Емельянов добавил, что партия составляет им конкуренцию, и они хотят убрать ее с политического поля.
Источник фото: сайт "Справедливой России"
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